ФАС отказала альянсу "Восточный союз" в слиянии с ретейлером "Командор"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала альянсу "Восточный союз" в слиянии с ретейлером "Командор", говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России отклонила ходатайство о слиянии ООО "Восточные розничные сети" и ООО "Торговая сеть Командор". В случае заключения заявленной сделки, объединенная группа лиц может занять доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в ряде муниципальных образований Иркутской области и Красноярского края", - отмечается в сообщении.

Возникновение и/или усиление доминирующего положения может привести к ограничению конкуренции на указанном рынке и негативно отразиться на поставщиках, заключили в ведомстве.

Организация ООО "Восточные розничные сети" объединила ведущие торговые сети Восточной Сибири и Дальнего Востока, входящие в группы компаний "Самбери", "Красный яр" и "Слата".

Красноярский холдинг "Командор" управляет сетью продуктовых магазинов в Восточной Сибири.