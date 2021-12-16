Кабардино-Балкария получит 112,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие АПК

НАЛЬЧИК, 16 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) до конца текущего года получит из федерального бюджета 112,6 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса (АПК), сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Кабардино-Балкария до конца текущего года получит из федерального бюджета 112,6 млн рублей на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Подписано соответствующее соглашение между Минсельхозом России и правительством Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Речь идет о трех инвестиционных проектах, отобранных комиссией Минсельхоза России для субсидирования. По словам министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана Сижажева, претендовать на получение господдержки могли объекты, создание и (или) модернизация которых начаты не ранее чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидий, и введенных в эксплуатацию не позднее дня представления заявителями в министерство сельского хозяйства заявления на участие в отборе.

"Проекты, претендующие на получение господдержки, проходят конкурсный отбор в Минсельхозе России. Отобранные инвестиционные проекты уже реализованы на территории Кабардино-Балкарии в 2018-2020 годах и являются экономически значимыми для развития агропромышленного комплекса региона. В рамках проектов построены и введены в эксплуатацию плодохранилища общей мощностью единовременного хранения более 9 тыс. тонн", - пояснил Сижажев.

Помимо федеральных средств, на указанные цели из республиканского бюджета направлено 600 тыс. рублей. В целом объем господдержки из двух бюджетов составляет 113,2 млн рублей, уточнили в ведомстве.