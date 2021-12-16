Якушев: промышленность УрФО решает проблемы кадров и низкой конкурентоспособности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обрабатывающая промышленность Уральского федерального округа (УрФО) сталкивается с рядом вызовов, среди которых дефицит кадров и низкая конкурентоспособность продукции. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Многие предприятия машиностроительные задумываются и о собственных университетах, техникумах. Берут либо готовую систему образования и с ними (колледжами или вузами - прим. ТАСС) отлаживают шефские взаимоотношения, чтобы получать оттуда подготовленные кадры, либо создают собственные на собственных площадках. Ну, и мы не можем снять с повестки вопрос низкой конкурентоспособности продукции. Над этим вопросом надо еще работать, хотя предприятия принимают очень много новых технологических решений, проводят очень большое количество, в том числе при федеральной поддержке НИОКРов", - сказал он.

Якушев добавил, что рост себестоимости продукции из-за повышения цен на металлы, износ основных фондов, отсутствие дешевых кредитов также являются вызовами для данной отрасли. Согласно продемонстрированной полпредом презентации, 35,5% в обрабатывающей промышленности занимает металлургия, 29,8% нефтехимия, 8,5% машиностроение.

Кроме того, полпред назвал основные вызовы, стоящие перед добывающей промышленностью округа. Это необходимость стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов, высокий износ основных фондов, строительство железной дороги под названием Северный широтный ход, который позволит получить доступ к разработке большого количества месторождений и разгрузить Транссибирскую магистраль за зачет отправки грузов через Северную железную дорогу. Также важен вопрос импортозамещения в нефтедобыче и переработке.

В УрФО добывается от общероссийского объема 90% природного газа и 60% нефти.