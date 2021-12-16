В Башкирии за год вдвое перевыполнили план по привлечению резидентов ТОСЭР

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Башкирии за 2021 год привлекли 31 резидента, что вдвое больше, чем в прошлом году. Всего в шести специальных зонах ведения бизнеса деятельность осуществляют почти 100 компаний, сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Назаров на международной неделе бизнеса в Уфе в четверг.

"У нас шесть ТОСЭР, в этом году мы привлекли в два раза больше резидентов, чем в 2020 году - удалось привлечь 31 резидента. Мы занимаем по этому показателю второе место в России, по динамике прихода резидентов. Всего в наших ТОСЭР 99 резидентов", - сообщил Назаров.

В особой экономической зоне "Алга" деятельность ведут 10 резидентов, в регионе рассчитывают получить порядка 44 тыс. новых рабочих мест за счет территорий опережающего развития, добавил премьер-министр. Для повышения комфорта ведения бизнеса время рассмотрения документов от потенциальных инвесторов было сокращено с 30 до 10 дней. "У нас есть множество мер поддержки - мы выделяем земельный участок без торгов, быстро подключаем к коммунальным сетям. Это позволяет инвесторам быть уверенными в том, что их здесь ждут, поддерживают, гарантируют безопасность и комфорт работы", - добавил премьер-министр.

За 10 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал Башкортостана превысили 244 млрд рублей, что составляет 103,6% от показателя 2020 года, подытожил Назаров.

В Башкирии шесть моногородов: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы. Их население превышает 400 тыс. человек, что составляет почти 10% от всего населения республики.