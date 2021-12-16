На Украину для компании Рината Ахметова доставили еще более 130 тыс. тонн угля

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Предприятия украинской компании ДТЭК, входящие в холдинг бизнесмена Рината Ахметова, получат еще 131 тыс. тонн импортного угля. Об этом в четверг сообщила компания на своем сайте.

"ДТЭК энерго" встречает сразу два судна класса "Панамакс" с импортным углем. Первое судно с 55 тыс. тонн угля происхождением из Колумбии прибыло в порт ТИС сегодня в 13:30 (14:30 мск). Второе с 76 тыс. тонн топлива из США будет швартоваться в порту Южный ночью. Новые партии топлива в ближайшее время пополнят запасы на складах ТЭС компании", - говорится в сообщении.

Одновременно с поставками угля из-за рубежа, добавили в компании, происходит увеличение собственной добычи. "На некоторых шахтах уже в начале декабря досрочно выполнили годовой план добычи угля и продолжают максимально его наращивать. Украина будет со светом и теплом", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее на Украину прибыло два корабля из запланированных восьми с углем из США и Колумбии. Общий вес всего законтрактованного холдингом угля составляет 545 тыс. тонн. Первое судно пришвартовалось 20 января и доставило топливо для нужд государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Второе прибыло 5 декабря.

В ноябре, по данным ДТЭК, компания импортировала 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца - 455 тыс. тонн. "Для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн тонн импортного топлива. Также только в ноябре на шахтах "ДТЭК энерго" добыли около 1,5 млн тонн угля марки "Г", - говорится в сообщении на сайте.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить в зимний период веерными отключениями. По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находилось 459 тыс. тонн угля - вдвое меньше необходимых запасов. При этом ни на одной ТЭС Украины не выполнены требования по минимальным запасам угля, его дефицит уже привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны.