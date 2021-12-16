Эксперты призвали корпорации быть более человекоцентричными в измененном пандемией мире

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Необходимость корпорациям становиться более человекоцентричными, а также цифровизация и международное сотрудничество в измененном ковидом мире обсуждались с 14 по 16 декабря на VIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организаторами которого выступили компания "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова.
На конгрессах "Инновационная практика: наука плюс бизнес", которые проходят с 2014 года, обсуждаются различные аспекты, влияющие на цивилизационное развитие стран и обществ. В 2021 году, после почти двух лет пандемии, основной темой конгресса стала "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".
"Пандемия выдвинула на первый план ценности офлайн-общения, в том числе семейного, поставила вопрос о том, в каком состоянии мы хотим передать нашу планету потомкам. Новая матрица ценностей заставляет корпорации становиться более человекоцентричными и активнее осваивать ESG-повестку", - отметила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на важность ESG-повестки для развития международного сотрудничества. "Ковидный кризис подчеркнул ценность глобального взаимодействия. У нашей страны появились возможности для выхода на новые рынки Латинской Америки, Азии, Африки. При этом инвесторы все чаще стали задумываться, а не нанесут ли финансируемые ими проекты вреда окружающей среде, возрастает роль ESG-подхода", - подчеркнул он.
Под влиянием пандемии произошла трансформация моделей трудовых отношений, возросла роль платформенной занятости. О том, как это влияет на построение новой корпоративной культуры компаний, говорили участники во время тематических дискуссий "Человекоцентричность и корпорации с открытым контуром: какие точки роста в новых условиях?".
"В ближайшие год-два можно ожидать рост спроса крупных компаний на услуги самозанятых и фрилансеров. Все больше талантливых людей смогут находить работу в России, а не где-нибудь на зарубежных платформах. Однако требуется снять законодательные ограничения для того, чтобы корпорации могли заключать договоры с фрилансерами и самозанятыми, не опасаясь юридических последствий", - считает директор по развитию платформы "Профессионалы 4.0" ПАО "Газпром нефть" Николай Долгов.
Аспекты цифровизации
На "Территории технологического предпринимательства" во второй день конгресса прошло первое заседание IT-комитета Ассоциации "Национальных чемпионов" "Развитие гуманитарных аспектов в IT-индустрии как важная составляющая экономического роста отрасли". Участники мероприятия обсудили меры поддержки IT-отрасли в рамках первого и второго пакетов, утвержденных правительством России.
"Предусматриваются меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также меры по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках", - сказала Попова.
По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, цифровизация изменяет многие устоявшиеся процессы, "и задача государства при этом не только снимать барьеры, но и обеспечивать безопасность при подобных фундаментальных сдвигах".
Проблемам и перспективам цифровизации российской высшей школы было посвящено выступление ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. "В перспективе - с учетом сохраняющихся угроз и вызовов - нам нужна собственная отечественная цифровая платформа по организации образовательных мероприятий. Здесь не обойтись без поддержки со стороны государства и социально ориентированного бизнеса", - подчеркнул ректор МГУ.
Поделиться культурным кодом
В рамках "Территории науки и культуры" в заключительный день конгресса большое внимание было уделено гуманитарным аспектам развития современной науки и бизнеса. Участники круглого стола "Перспективы международного образовательного обмена в контексте актуализации глобальных ценностей" и панельной дискуссии "Русский язык на глобальном лингвистическом пространстве: перспективы развития" говорили о новых возможностях и формах для созидательной деятельности в сфере культуры и социальных коммуникаций и их отражении во внешнеэкономическом сотрудничестве, международном развитии человеческого капитала.
Например, "Школа "Иннопрактики" и Русских сезонов" сумела в 2021 году провести три сессии для иностранных студентов, в ходе которых смогли впервые приехать и познакомиться с традициями и культурой нашей страны более 40 студентов из 23 стран мира. Впоследствии они отобразят "российский культурный код" в картинах, музыкальных произведениях, хореографических и театральных постановках. Но главное, что они станут проводниками, трансляторами русской ценностной матрицы в своих странах. "Уверена, что, начав с небольших шагов в этом направлении, мы придем к росту по экспоненте. Ведь у тех иностранцев, которые соприкоснулись вживую с нашей культурой, происходит ломка стереотипов о России, зачастую навязываемых западными СМИ", - сказала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики".
Ее мысль развили приглашенные эксперты. В частности, посол по особым поручениям, руководитель секретариата предстоящего саммита "Россия - Африка" Олег Озеров рассказал о возросшем спросе в Африке на разные формы кооперации с нашей страной. "Можно сказать, что спустя 30 лет после распада СССР мы возвращаемся в Африку, где есть колоссальный спрос на трансфер наших знаний и технологий, культуры, традиций, ключ к которым даст изучение русского языка", - сказал он.
Однако инструменты мягкой "экспансии" русского мира за рубеж должны соответствовать современным цифровым реалиям. Именно поэтому компания "Иннопрактика" поддерживает такие некоммерческие проекты, как "ВикиМедиа" (содействие распространению энциклопедических знаний), мобильное приложение RussianWorld. Это приложение, как рассказал руководитель проекта компании-разработчика Максим Исаев, не просто "цифровой помощник" в изучении языка (таких примеров достаточно много в мире), но симбиоз интерактивного учебного пособия с вики-структурой, что позволяет пользователям знакомиться с русской культурой, прежде всего, с литературой, а значит, и воспринимать заложенные в ней "вечные ценности". По словам Исаева, у приложения, размещенного в популярных "сторах", отмечен высокий рост скачиваний в европейских странах.
Академик РАО, профессор, доктор биологических наук Марьяна Безруких видит секрет успеха в том, что для создания приложения была собрана интернациональная команда специалистов экстра-класса при координирующей роли "Иннопрактики".
"Именно компания "Иннопрактика" является той "точкой сборки" многих гуманитарных проектов, благодаря которым происходит укрепление межкультурных связей, что становится все более важным для международного бизнеса. А русский язык является "краеугольным камнем" продвижения российского "культурного кода", - подвел итоги дискуссий модератор Андрей Серов, исполнительный вице-президент АО "Газпромбанк".
Всего на площадке конгресса было проведено 14 мероприятий, в его работе приняли участие более 1 500 человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций.