Эксперты призвали корпорации быть более человекоцентричными в измененном пандемией мире

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Необходимость корпорациям становиться более человекоцентричными, а также цифровизация и международное сотрудничество в измененном ковидом мире обсуждались с 14 по 16 декабря на VIII Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организаторами которого выступили компания "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова. На конгрессах "Инновационная практика: наука плюс бизнес", которые проходят с 2014 года, обсуждаются различные аспекты, влияющие на цивилизационное развитие стран и обществ. В 2021 году, после почти двух лет пандемии, основной темой конгресса стала "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике". "Пандемия выдвинула на первый план ценности офлайн-общения, в том числе семейного, поставила вопрос о том, в каком состоянии мы хотим передать нашу планету потомкам. Новая матрица ценностей заставляет корпорации становиться более человекоцентричными и активнее осваивать ESG-повестку", - отметила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на важность ESG-повестки для развития международного сотрудничества. "Ковидный кризис подчеркнул ценность глобального взаимодействия. У нашей страны появились возможности для выхода на новые рынки Латинской Америки, Азии, Африки. При этом инвесторы все чаще стали задумываться, а не нанесут ли финансируемые ими проекты вреда окружающей среде, возрастает роль ESG-подхода", - подчеркнул он. Под влиянием пандемии произошла трансформация моделей трудовых отношений, возросла роль платформенной занятости. О том, как это влияет на построение новой корпоративной культуры компаний, говорили участники во время тематических дискуссий "Человекоцентричность и корпорации с открытым контуром: какие точки роста в новых условиях?". "В ближайшие год-два можно ожидать рост спроса крупных компаний на услуги самозанятых и фрилансеров. Все больше талантливых людей смогут находить работу в России, а не где-нибудь на зарубежных платформах. Однако требуется снять законодательные ограничения для того, чтобы корпорации могли заключать договоры с фрилансерами и самозанятыми, не опасаясь юридических последствий", - считает директор по развитию платформы "Профессионалы 4.0" ПАО "Газпром нефть" Николай Долгов. Аспекты цифровизации На "Территории технологического предпринимательства" во второй день конгресса прошло первое заседание IT-комитета Ассоциации "Национальных чемпионов" "Развитие гуманитарных аспектов в IT-индустрии как важная составляющая экономического роста отрасли". Участники мероприятия обсудили меры поддержки IT-отрасли в рамках первого и второго пакетов, утвержденных правительством России. "Предусматриваются меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также меры по поддержке экспорта и продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках", - сказала Попова. По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, цифровизация изменяет многие устоявшиеся процессы, "и задача государства при этом не только снимать барьеры, но и обеспечивать безопасность при подобных фундаментальных сдвигах". Проблемам и перспективам цифровизации российской высшей школы было посвящено выступление ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. "В перспективе - с учетом сохраняющихся угроз и вызовов - нам нужна собственная отечественная цифровая платформа по организации образовательных мероприятий. Здесь не обойтись без поддержки со стороны государства и социально ориентированного бизнеса", - подчеркнул ректор МГУ. Поделиться культурным кодом В рамках "Территории науки и культуры" в заключительный день конгресса большое внимание было уделено гуманитарным аспектам развития современной науки и бизнеса. Участники круглого стола "Перспективы международного образовательного обмена в контексте актуализации глобальных ценностей" и панельной дискуссии "Русский язык на глобальном лингвистическом пространстве: перспективы развития" говорили о новых возможностях и формах для созидательной деятельности в сфере культуры и социальных коммуникаций и их отражении во внешнеэкономическом сотрудничестве, международном развитии человеческого капитала.