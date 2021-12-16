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Украина вновь увеличит импорт электроэнергии из Белоруссии до максимальных значений

Киев 17 декабря увеличит импорт электроэнергии до 870 МВт после пятидневного перерыва, когда мощность поставок была в пределах 60-100 МВт·ч

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Украина в пятницу увеличит импорт электроэнергии из Белоруссии до 870 МВт (при максимально возможных 900 МВт) после пятидневного перерыва, когда мощность поставок была в пределах 60-100 МВт·ч. Это следует из данных, опубликованных в четверг на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что в четверг мощность импорта составляет 100 МВт по "ровному" графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности.

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. В основном импорт осуществляется в течение 23-х или 24-х часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался. По данным СМИ Украины, причиной этому стало якобы произошедшее автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.

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