АСИ проанализировало 81 жизненную ситуацию в рамках Национальной социальной инициативы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выполнило анализ 81 жизненной ситуации в рамках Национальной социальной инициативы. Об этом в четверг сообщила глава АСИ Светлана Чупшева президенту РФ Владимиру Путину, который осмотрел специальную выставку агентства, где в формате "7 станций" были представлены основные направления деятельности организации на 2022-2024 годы.

"Брали ту же методологию Сбербанка в части клиентских путей, потому что, безусловно, в первую очередь клиентские пути были внедрены в бизнесе. В социальной сфере мы такой подход тоже сделали. Здесь в центре [находится] человек, его базовые потребности. Это дом, самоопределение, профессиональный рост, здоровье, досуг, безопасность, безусловно. Всего мы сейчас проанализировали 81 жизненную ситуацию - от покупки квартиры до [того, чтобы] отправить ребенка опять же в дошкольное учреждение. Расписали уже жизненные ситуации, какие детальные потребности входят в жизненную ситуацию", - сказала Чупшева.

По ее словам, очень важно, что детальные потребности закрываются не только государством, но и негосударственным сектором, бизнесом. "Это говорит о том, чтобы выстроить вот этот удобный для человека клиентский путь. Задача агентства в рамках этого проекта - обеспечить вот эту бесшовность, взаимодействие всех уровней, всех сервисов, услуг для решения жизненной ситуации", - подчеркнула Чупшева.

Главная цель внедрения Национальной социальной инициативы - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

Инициатива охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, как устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.