АСИ в стратегии до 2024 года поставило задачу по повышению качества жизни людей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) сформулировало ключевые направления свой стратегии до 2024 года, одна из задач - повышение качества жизни людей. Об этом сообщила в четверг глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В стратегии мы сформулировали для себя шесть ключевых направлений. Первое - повышение качества жизни людей в регионах, второе - возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, третье - экологическая и климатическая адаптация, четвертое - развитие новых технологий и их использование на благо человека, пятое - повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста. И шестое - это социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений. Эти направления стали основой для конкретных инициатив", - сказала она.

По словам Чупшевой, формируя стратегию агентства на ближайшие три года, в АСИ исходили, прежде всего, как раз из приоритетных запросов граждан, чтобы у каждого в стране "была возможность проявить себя, реализовать свою идею, свой проект".

"Нужно объединить ресурсы государства и негосударственного сектора, использовать самые лучшие решения в интересах человека. В этом мы видим свою главную задачу", - добавила глава агентства.

Чупшева также рассказала об инструментах, которыми пользуется агентство. Во-первых, это "изучение конкретных жизненных ситуаций и клиентских путей, которые человек проходит при решении той или иной проблемы". Второй инструмент - рейтинг качества жизни. Он позволяет видеть лучшие практики в регионах по основным направлениям, которые влияют на качество жизни человека. Кроме того, определять слабые места, проблемы и барьеры, о которых говорят люди в регионах, а самое главное - запускать механизм изменения и обмена лучшими практиками.

"И третий инструмент, который мы хотим использовать, - это регуляторные песочницы, которые позволяют нам апробировать новые технологии, новые цифровые решения, влияющие на качество жизни человека, а также новые управленческие практики и модели в части финансирования, страхования, мотивации в здравоохранении, образовании и социальной сфере", - пояснила глава АСИ.