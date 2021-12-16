ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Франко-нидерландский альянс Air France - KLM заказал 100 самолетов Airbus с опционом еще на 60 машин. Об этом сообщил в четверг авиаперевозчик на своем сайте.

"Air France - KLM заказал 100 самолетов семейства А320neo для [входящих в группу] KLM и Transavia с опционом на 60 лайнеров", - говорится в пресс-релизе.

В альянсе также сообщили, что подписан протокол о намерениях на приобретение четырех грузовых самолетов Airbus А350 для Air France с возможностью получения еще четырех лайнеров.

В пресс-службе уточнили, что поставки должны начаться во второй половине 2023 года.

На сайте отмечается, что в настоящий момент парк Air France - KLM насчитывает более 500 самолетов.