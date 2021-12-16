СМИ: СБУ предупредила об угрозе остановки ТЭС на Украине из-за дефицита угля

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила правительство страны об угрозе остановки из-за низких запасов угля теплоэлектростанций (ТЭС), обеспечивающих отопление целых регионов. Об этом сообщило в четверг издание "Зеркало недели" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, который СБУ направила в кабмин.

"Службой безопасности Украины в ходе контрразведывательного обеспечения объектов критически важной инфраструктуры в энергетической сфере получена информация, которая свидетельствует об угрозе устойчивому прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021-2022 годов вследствие возможной остановки теплоэнергетических предприятий, которые обеспечивают энергией население, что в условиях ОЗП является особенно критичным", - говорится в документе.

По данным СБУ, из-за того, что не были приняты меры по накоплению угля на складах ТЭС и ТЭЦ, на них находится 486,2 тыс. тонн угля при том, что плановый объем накопленных запасов должен составлять 2 632,7 тыс. тонн. Дефицит, таким образом, достигает 2 146,5 тыс. тонн, "что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", говорится в отчете СБУ.