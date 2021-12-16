Глава "Нафтогаза" признал, что на Украине критически малые запасы угля

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Украина на данный момент имеет критически малые запасы угля. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в четверг в эфире телеканала "1+1".

"Уголь - его сейчас критически малые запасы. Меньше, чем обычно", - отметил он. При этом Витренко добавил, что "сейчас идет много угля", имея в виду поставки, в том числе, топлива из-за границы.

Относительно газовых запасов он сообщил, что в этом плане ситуация в стране не критическая. "Сейчас нормальные запасы газа", - подчеркнул он, добавив, что по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние запасы в 2015-2019 годах.