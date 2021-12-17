Глава МАГАТЭ высоко оценил систему безопасности возводимой Россией в Египте АЭС в Эд-Дабаа

КАИР, 17 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высоко оценил систему безопасности возводимой Россией в Египте АЭС в Эд-Дабаа. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД арабской республики Ахмед Хафез по итогам встречи в Каире Гросси с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри.

"Стороны обсудили сотрудничество Египта и МАГАТЭ в строительстве АЭС в Эд-Дабаа, - сказал он. - Гросси высоко оценил стандарты ядерной безопасности, которые Египет применяет в ходе реализации проекта".

Кроме того, по словам дипломата, стороны отметили "важность роли ядерной энергии в решении проблем, связанных с изменением климата, и направления совместной работы", особенно в свете предстоящей через год конференции ООН по климату, которая пройдет в Египте.

АЭС в Эд-Дабаа - первая атомная станция в Египте, которая будет построена на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Она будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении АЭС общей стоимостью $30 млрд было заключено в ноябре 2015 года в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Каиру государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года.

Росатом может получить лицензию на строительство энергоблоков первой в Египте атомной электростанции в Эд-Дабаа на Средиземном море в первом полугодии 2022 года. Наличие этих документов позволит приступить непосредственно к строительным работам энергоблоков и начать заливку "первого бетона".