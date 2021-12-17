МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Камаз" в 2022 году намерен произвести 450 электробусов с учетом потребностей Москвы, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"Пока в бизнес-план заложили 450 штук, это с учетом потребностей Москвы. Тендер еще не объявлен, но мы понимаем, какие объемы могут быть прогнозные, ну и очень много интереса от различных территорий", - сказал он.

По словам Когогина, тестовая эксплуатация электробусов проводится в Казани, Белгороде, также обсуждается поставка электробусов для тестирования в Сочи.

"Санкт-Петербург - пока мы там не тестировали свою технику, там несколько иные подходы, но они тоже говорят про приобретение. Ну и совсем уж дальние территории, Сахалин, где губернатор Лимаренко объявил, что будет делать все, чтобы территория Сахалина относилась к категории зеленой", - добавил Когогин.

Он также сообщил, что компания надеется поставить Москве электробус особо большой вместимости в феврале 2022 года для тестовой эксплуатации.

В 2021 году, по словам гендиректора, компания выпустит 350 электробусов и 1,7 тыс. пассажирских автобусов большой вместимости.

"Около 70% автобусов будут на газе, компримированном сжиженном газе. Тоже очень понятный крен, раньше мы уговаривали, теперь мы видим, что даже заказы приходят уже строго сориентированные на газомоторное топливо, потому что экономика и экология свое отрабатывают", - сказал Когогин.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).