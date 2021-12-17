"Нафтогаз" допустил, что не сможет удерживать нынешние тарифы на газ для населения Украины

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" допустила, что не сможет удерживать тарифы на газ для населения страны на нынешнем уровне из-за подорожания этого вида топлива в Европе и из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

"Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу", - заявил председатель правления компании Юрий Витренко в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"За один только год цены на газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас правительство делает так, чтобы люди не переплачивали в семь раз. На газ цена 8 гривен (29 центов) розничная, притом, что рыночная - 45 гривен ($1,66)", - отметил он. По его словам, разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, и компания не имеет возможности покрывать разницу. Витренко предложил как можно скорее решить эту проблему с депутатами, которые определяют источники и использование средств, и с потребителями.

В минувшую среду премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на начало отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в подземные газовые хранилища 18,6 млрд куб. м газа. По его словам, средний показатель, с которым страна начинала отопительные сезоны в 2011-2019 годах, составлял 17,9 млрд куб. м. На середину декабря в газохранилищах страны более 15 млрд куб. м газа, отметил Шмыгаль, добавив, что этого "абсолютно достаточно, чтобы обеспечить "голубым топливом" и людей, и коммунальные предприятия, и промышленных потребителей".