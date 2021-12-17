На Украине ввели в строй сверхглубокую газовую скважину

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Укргаздобыча" сообщила, что ввела в эксплуатацию скважину глубиной 6,3 км, которая выдает 200 тыс. куб. м газа в сутки, на Скидановском месторождении в Полтавской области в центральной части страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Для разведки компания использует современные способы анализа данных и моделирования залежей. Эта программа уже дает результаты", - заявил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и добыча" компании "Укргаздобыча" Александр Романюк. "Сейчас уже подключили к УКПГ [установка комплексной подготовки газа] новую высокодебитную разведочную скважину на недавно открытом Скидановском месторождении", - добавил он.

"Укргаздобыча" сообщает, что Скидановское месторождение в Полтавской области было открыто в 2019 году, по предварительным оценкам, ресурсная база месторождения составляет более 2,7 млрд куб. м газа. "Укргаздобыча" отмечает, что она продолжает работать над крупными стратегическими проектами по добыче газа в Черном море, на Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях.

В начале декабря "Укргаздобыча" сообщила, что ее специалисты пробурили поисковую скважину глубиной более 4 км на Моспановском месторождении газа в Харьковской области, ее пропускная способность составила около 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы Моспановского месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа.

"Укргаздобыча" - украинская компания, являющаяся крупнейшим в стране предприятием по добыче природного газа и газового конденсата. Она входит в структуру национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины".

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина в течение трех-пяти лет сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности. По его словам, в настоящее время стране не хватает около 10 млрд куб. м газа в год, чтобы отказаться от его импорта. В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4% до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча", которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.