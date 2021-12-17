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В США сенаторы представили законопроект о расширении помощи Киеву

Законодатели также выступили за назначение американского спецпредставителя по Украине

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Группа американских сенаторов от обеих партий внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, который предполагает предоставление Украине дополнительной помощи, в том числе военной. Документ опубликован на сайтах законодателей.

Сенаторы выступают за назначение американского спецпредставителя по Украине, принятие Вашингтоном мер по улучшению отношений между Киевом и властями ряда других стран, в том числе Турции. Кроме того, они предлагают предоставить Украине новые вооружения, включая противотанковые и противовоздушные системы.

В документ также включен ряд предложений, касающихся возможных мер против РФ.

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