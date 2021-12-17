Зампостпреда России при ООН заявил об успешном решении проблемы энергоснабжения Крыма

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Проблема энергоснабжения Крыма к настоящему времени успешно решена, несмотря на препятствия со стороны Украины. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"В ответ на энергетическую блокаду Крыма Украиной в 2015 году были оперативно налажены временные схемы электроснабжения полуострова: завезены сотни мобильных генераторов повышенной мощности, создан "энергомост" - через Керченский пролив с Кубани проложены энергокабели и парный магистральный газопровод, - отметил дипломат. - К настоящему времени проблема энергоснабжения Крыма успешно решена".

"После преступного введения Киевом в 2014 году водной блокады Крыма путем перекрытия Северо-Крымского канала в центре приоритетного внимания оказался вопрос безопасности водоснабжения полуострова, - обратил внимание Кузьмин. - Для его решения уже запущено 100 км новых трубопроводов, в марте 2021 года запущен водозабор "Бельбек" (50 тыс. куб. м воды в сутки), до конца года планируется завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов".