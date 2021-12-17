В столице пройдет чемпионат "Технолидеры Москвы" 18 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Чемпионат по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" даст возможность учащимся представить собственные идеи и получить обратную связь от представителей бизнес-сообщества. Об этом в пятницу сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Предстоящий чемпионат даст возможность студентам и старшеклассникам презентовать свои идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей. Десяти сильнейшим командам город вместе с инвесторами поможет в реализации проекта. Помимо этого, на талантливых участников могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Чемпионат состоится 18 декабря в Москве. Его участниками станут более 50 команд школьников и студентов, прошедших отборочные этапы. Всего на соревнования заявили 164 проекта. В течение месяца участники при поддержке экспертов улучшали свои разработки и бизнес-планы, чтобы успешно представить их профессиональному сообществу. Мероприятие пройдет на территории Цифрового делового пространства, где будет работать выставочная зона с проектами участников. Для гостей и участников приготовили обширную познавательную программу.

"Будущим предпринимателям - участникам чемпионата также будет интересно узнать о столичной программе пилотирования инновационных решений, которая позволяет провести тестирование новых разработок на городских и коммерческих объектах. Им расскажут, как можно испытать свой продукт или сервис в реальных условиях и получить при этом обратную связь от пользователей и потенциальных заказчиков" - приводит портал комментарий руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Для молодежи от 14 до 25 лет запланированы мастер-классы и встречи с предпринимателями. Например, в ходе одного из мастер-классов - "Креативное мышление: создание нестандартных решений" - слушателей познакомят с инструментами, которые помогут в развитии бизнеса. Участники выберут проектную задачу и пройдут путь до ее презентации. В конце они узнают свой уровень креативности.

В Цифровом деловом пространстве также представят проекты, курируемые Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам развития собственного дела. Чемпионат пройдет с соблюдением всех санитарных мер. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях. Серию мастер-классов также подготовили детские технопарки "Москва" и "Мосгормаш".