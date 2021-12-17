Фонд содействия инновациям продолжит финансирование проектов по борьбе с ковидом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям продолжит в 2022 году финансирование проектов, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"В следующем году мы продолжим финансирование таких проектов, так как видим в этом ключевую нашу задачу как государственного института развития", - говорится в ответе на запрос. Как отметили в пресс-службе, в 2021 году фонд поддержал более 30 соответствующих проектов на сумму порядка 200 млн рублей.

Фонд оказывает активную поддержку компаниям, предлагающим инновационные решения, связанные с коронавирусом нового типа, уточнили в пресс-службе. В самом начале пандемии он провел специальный конкурс для таких компаний.

"Гранты помогли в кратчайшие сроки предприятиям переориентировать производство и наладить выпуск инновационной продукции. Так, грант в прошлом году на расширение серийного производства аппаратов ИВЛ получила компания "Тритон-электроникс". В этом году она направила в составе сборного гуманитарного груза в Индию 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 150 мониторов пациента. Среди грантополучателей фонда - восемь компаний-разработчиков тестов. Благодаря финансированию они смогли оперативно закончить исследования и начать производить тест-системы миллионными партиями в месяц", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что во всех этих кейсах "совпали опыт и профессионализм, существующие наработки компании, вовремя оказанная поддержка фонда и невероятный спрос на продукцию".

Фонд содействия инновациям (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) - государственная некоммерческая организация, оказывающая финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации.