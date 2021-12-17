Бюджет Фонда содействия инновациям на конкурсные мероприятия составит 13 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бюджет, выделенный Фонду содействия инновациям на реализацию конкурсных мероприятий в 2022 году, составит 13 млрд рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"В 2022 году фондом планируется продолжение реализации конкурсов в рамках федеральных программ и проектов. Бюджет, выделенный фонду на все конкурсные мероприятия, составит 13 млрд рублей", - говорится в ответе на запрос.

Одним из приоритетов в 2022 году станет организация специализированных конкурсов для поддержки цифровых проектов, отметили в пресс-службе. С 2019 года фонд выступает оператором правительственных грантов по направлению цифровой экономики. В 2022 году планируется расширить этот блок, в него войдут конкурсы для состоявшихся компаний, работающих на международных рынках.

"Следующий фокус поддержки - искусственный интеллект: комплексно подойдем к поддержке проектов в этой сфере. Гранты будут выдаваться и на разработку, и на акселерацию. Также поддержку со стороны фонда получат разработчики открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта. Такая мера поддержки была впервые апробирована в 2021 году и дала значительный импульс к развитию opensource-сообщества разработчиков открытого кода", - сообщили в пресс-службе.

В 2022 году фонд также продолжит традиционные грантовые конкурсы: "ИнноШкольник", "УМНИК", "Старт" первого и второго этапа, "Бизнес-Старт", "Развитие", "Экспорт", "Интернационализация", "Коммерциализация".

Фонд содействия инновациям (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) - государственная некоммерческая организация, оказывающая финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации.