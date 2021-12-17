Кабмин утвердил программу содействия занятости молодежи до 2030 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, ее главная цель - создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе кабмина.

"В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодежи, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, создать условия, которые позволят студентам совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью", - говорится в сообщении.

Программой предусмотрены 32 мероприятия, в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например инвалидов, а также совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда. Кроме того, программа включает в себя содействие в переезде молодых людей в регионы с дефицитом на рынке труда, организацию практического обучения студентов у индивидуальных предпринимателей, а также запуск проекта "Страна мастеров", который даст возможность персонального сопровождения молодежи в предпринимательстве.

Планируется, что в рамках программы прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены до 200 тысяч человек, а в результате этих мер уровень безработицы среди молодежи снизится: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году - 92%. На финансирование программы в 2022 году будет направлено более 9,9 млрд рублей.