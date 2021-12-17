Сеть угольных складов построят в Туве для снижения цен на топливо

ТАСС, 17 декабря. Строительство сети угольных складов начнется в 2022 году в Кызыле и в 10 районах Тувы для обеспечения населения топливом без спекулятивных накруток цен. Об этом в пятницу, выступая с посланием к Верховному Хуралу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Почти три четверти населения региона живут в домах с печным отоплением и обогреваются их зимой углем. В начале декабря власти республики договорились с Тувинской горнорудной компанией (ТГРК) о заморозке на следующий год для населения отпускной цены на уголь в размере 2,2 тыс. рублей за тонну. Однако перевозчики, которые доставляют уголь от разреза до потребителя, сохраняют высокие цены на свои услуги, что ведет к удорожанию топлива.

"Чтобы люди реально почувствовали снижение, нужно сформировать эффективную инфраструктуру логистики и сбыта угля. В 2022 году в Кызыле и в 10 районах республики развернется строительство угольных складов, которые будут играть роль угольно-логистических центров. На базе такой складской сети наладим регулярное обеспечение населения, бюджетных организаций топливом и устраним почву для спекулятивного завышения цен", - сказал Ховалыг.

По данным правительства региона, перевозками угля в Туве занимаются индивидуальные предприниматели и самозанятые. С расходами на транспортировку стоимость тонны угля для жителя отдаленного Монгун-Тайгинского района достигала 7-8 тыс. рублей, или до 80 тыс. за весь зимний запас. Угольные склады должны быть в каждом райцентре - с забетонированными огражденными площадками хранения, административными помещениями и гаражами, укомплектованные техникой, весами, системами видеонаблюдения и охраны, отмечают в правительстве.

Для перевозок угля с разреза до складов, а также доставки до потребителей потребуются грузовики малой, от 4 тонн, и большой тоннажности. Общая вместимость складов рассчитана исходя из объемов потребления угля населением республики - она составляет в среднем 360 тыс. тонн в год.