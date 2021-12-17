Власти Татарстана ожидают, что по итогам года ВРП превысит 3,2 трлн рублей

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Татарстан нарастит валовой региональный продукт до 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на заседании совместной коллегии министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану в пятницу.

"Мы ожидаем рост валового внутреннего продукта. Это где-то 103,8%, предварительно. В абсолютных цифрах - это более 3,2 трлн рублей. Индекс промышленных производства - 108,3%. Это цифра 3,765 трлн ожидаем", - сказал Минниханов.

По итогам 2020 года валовой региональный продукт республики составил 2,447 трлн рублей, снизившись на 2,9%. Объем промышленного производства по итогам года составил 2,721 трлн рублей, сократившись на 3,6%.