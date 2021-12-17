Путин поздравил с запуском Тайшетского алюминиевого завода

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и гостям церемонии открытия Тайшетского алюминиевого завода, отметив важность данного проекта для страны.

"Реализация этого масштабного проекта имеет большое значение не только для Иркутской области, но и для всей страны. И, конечно, это важное, знаменательное событие для будущего коллектива завода и компании "Русал". Новое предприятие, отвечающее передовым экологическим стандартам, будет производить востребованную высокотехнологичную продукцию как для отечественных потребителей, так и для мировых автоконцернов и машиностроительных холдингов", - отмечается в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Путин подчеркивает, что благодаря нацеленности компании на модернизацию алюминиевой отрасли, а также строительству в Сибири энергометаллургического комплекса, развивается экономика региона, создаются современные рабочие места, меняется инфраструктура городов и поселков, возводятся школы, детские сады, поликлиники и больницы, повышается качество жизни людей.

В пятницу "Русал" ввел в эксплуатацию первую очередь Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области. Мощность первой очереди составит 428,5 тыс. тонн алюминия в год, совокупные инвестиции - порядка 100 млрд рублей. Проект профинансирован за счет собственных средств производителя алюминия, а также синдицированного кредита в размере 30 млрд рублей от ВТБ и 15 млрд рублей от Газпромбанка.