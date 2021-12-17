Алекперов заявил, что "Лукойл" к апрелю выйдет на докризисный уровень добычи нефти

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" планирует к апрелю 2022 года задействовать все свои свободные добычные мощности и выйти на докризисные показатели производства нефти. Это произойдет в случае, если ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Я думаю, где-то если такими же темпами по 400 тыс. б/ с, то к апрелю мы выйдем практически на докризисные уровни", - сказал он, добавив, что к апрелю компания также задействует все свободные мощности.

В конце ноября вице-президент "Лукойла" Александр Матыцин говорил, что компания почти полностью восстановила работу скважин в рамках смягчения ограничений в ОПЕК+.

"Лукойл" в январе - сентябре 2021 года добыл 59,59 млн тонн нефти (с учетом проекта "Западная Курна - 2" в Ираке), что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом в целом добыча углеводородов в компании составила 2,116 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки против 2,065 млн баррелей н. э. годом ранее (без учета проекта "Западная Курна - 2").