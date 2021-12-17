Спрос россиян на вакцинные туры в Европу может вырасти до 50% в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спрос на туры в Европу для вакцинации от коронавируса может вырасти на 30-50% благодаря разрешению выдавать сертификаты о вакцинации гражданам РФ, привитым иностранными вакцинами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на экспертов "Русского экспресса".

"По оценкам экспертов "Русского Экспресса", спрос на прививочные туры в Европу может вырасти от 30 до 50%. В туроператорских компаниях BSI Group, "Веди Групп", "Пакс" и PAC Group также прогнозируют рост интереса к таким поездкам", - говорится в сообщении ассоциации.

По данным "Русского Экспресса", по состоянию на середину декабря спрос на прививочные туры за границу стабилизировался. Это связано как с ожиданиями возможного признания ВОЗ отечественной вакцины "Спутник V", так и с приближением новогодних праздников, в период которых вакцинные пункты в Европе или не работают в полную мощность, или закрыты. Очередной виток спроса на вакцинные туры в компании ожидают после 10 января.

В BSI Group также отметили, что из-за приближения рождественских праздников в Европе и новогодних каникул в России интерес к прививочным турам немного снизился, но вырастет с 15-20 января. Наиболее популярными направлениями для вакцинного туризма среди россиян являются Сербия, Хорватия и Болгария. Сделать прививку иностранной вакциной также можно в Греции, Германии и Словении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, привившиеся иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации на полгода после теста на антитела.