Решетников считает, что рост ВВП России по итогам года будет не ниже 4,3%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рост российской экономики по итогам 2021 года составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

"Последние цифры октября, которые мы получили, позволяют уточнить нам оценки экономического роста. Если раньше, в сентябре мы ожидали 4,2% рост ВВП в этом году, то сейчас мы можем говорить о том, что рост будет не менее 4,3%", - сказал Решетников.

Он добавил, что министерство прогнозирует рост инвестиций в основной капитал РФ по итогам года в 5,6%.