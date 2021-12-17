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Решетников считает, что рост ВВП России по итогам года будет не ниже 4,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал РФ по итогам года в 5,6%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рост российской экономики по итогам 2021 года составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

"Последние цифры октября, которые мы получили, позволяют уточнить нам оценки экономического роста. Если раньше, в сентябре мы ожидали 4,2% рост ВВП в этом году, то сейчас мы можем говорить о том, что рост будет не менее 4,3%", - сказал Решетников.

Он добавил, что министерство прогнозирует рост инвестиций в основной капитал РФ по итогам года в 5,6%.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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