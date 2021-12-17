"Лукойл" не ожидает сильного шока от штамма "омикрон" для рынка нефти

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Влияние штамма "омикрон" на нефтяной спрос пока до конца не ясно, однако шокового падения спроса он не вызовет. Об этом журналистам сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

По его словам, в целом пока непонятно, как повлияет появление нового штамма омикрон на нефтяной спрос. "Но уже точно понятно, что такого шока, как было изначально, уже не будет", - сказал он.

"В нашем бюджете [на 2022] мы исходим из $50 за баррель", - также сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в порядка 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.