Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с телеканала RT Deutsch

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google снять ограничения с канала RT Deutsch на видеохостинге YouTube, который был заблокирован в четверг. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"16 декабря Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала "RT auf Sendung", принадлежащего российскому СМИ RT", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство также потребовало разъяснить причины блокировки. В письме регулятора подчеркивается, что действия видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. "Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - указано в сообщении.

Телеканал RT в четверг сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт его нового вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch. Это произошло в день его запуска.