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ЦБ заявил, что рост ВВП России в 2021 году может составить около 4,5%

Регулятор отметил, что такие цифры могут быть зафиксированы при учете складывающейся ситуации в российской и мировой экономике

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в 2021 году может составить около 4,5%, учитывая складывающуюся ситуацию в российской и мировой экономике. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров.

"С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4-4,5%. Таким образом, регулятор уточнил свой прогноз на этот год по росту российской экономики. Согласно ожиданиям ЦБ РФ, в 2022-2024 годах ВВП будет расти на 2-3% ежегодно.

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