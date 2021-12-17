В Башкирии готовят четвертый пакет мер поддержки экономики

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии готовят четвертый пакет государственной поддержки экономики, который в первую очередь будет направлен на помощь пострадавшему от засухи сельскому хозяйству. Остальные отрасли экономики региона показывают хорошую динамику, сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на международной неделе бизнеса в Уфе в пятницу.

В 2020 году в регионе были приняты два пакета мер поддержки экономики, затраты на реализацию которых власти оценивали на сумму более 30 млрд рублей. Поддержку получили свыше 59 тыс. организаций и субъектов МСП. Третий пакет был представлен в феврале 2021 года, его объем составил 10 млрд рублей, в нем предусмотрены налоговые льготы, меры по поддержке экспорта, туризма, агропромышленного и лесопромышленного комплексов, легкой промышленности и других сфер.

"Сейчас "упаковывается" четвертый пакет мер государственной поддержки, доминирующая часть пакета будет направлена на сельское хозяйство, мелиорацию, на модернизацию техники. Особое приоритетное направление - это Зауралье, северо-восток республики, там, где государственное содействие требуется больше всего", - сообщил Муратов.

По его словам, в 2021 году засуха стала причиной серьезного падения показателей производства в сельском хозяйстве, при этом в общем цифры по экономике региона растут. Так, рост инвестиций за три квартала превысил 103%, год планируется завершить с еще более лучшими показателями. "По многим показателям мы вышли на лидирующие позиции, это и первое место по эффективности промышленной политики, и попадание в пятерку национальном рейтинге инвестклимата. Что касается некоторых показателей, которые тянут нас вниз - сельское хозяйство, вы знаете, это засуха 2021 года", - добавил министр.

По данным регионального Минсельхоза, прямые потери агропромышленного комплекса Башкирии в результате засухи превысили 4 млрд рублей в 2021 году. Показатели недополученной выручки оцениваются на уровне 30 млрд рублей, от засухи пострадали свыше 20% уборочных площадей республики.

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловая программа форума поделена на четыре тематических дня и посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран - участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России - 2021" и бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".