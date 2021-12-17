Чернышенко предложил рассмотреть использование банковских карт "Мир" в Сингапуре

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть вопрос использования банковских карт "Мир" в Сингапуре. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера по итогам заседания межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня в режиме видеоконференции с участием старшего министра, министра-координатора по вопросам социальной политики Сингапура Тармана Шанмугаратнама.

"Перспективна банковско-финансовая сфера. Карты российской платежной системы "Мир" уже принимаются в банкоматах ряда стран. Предлагаем поработать в этом направлении с Сингапуром. Ваша страна интересна российским гражданам с точки зрения бизнеса и туризма. Уверен, что использование россиянами привычных платежных инструментов положительно скажется на наших экономических связях", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что одним из магистральных направлений взаимодействия России и Сингапура является сотрудничество в сфере цифровизации. Будут предприняты дальнейшие совместные шаги по продвижению высокотехнологичных компаний на рынки двух стран. Кроме того, российские экспортеры заинтересованы в наращивании поставок продовольствия в Сингапур. В качестве задачи на будущее Чернышенко предложил обозначить совместную цель по увеличению взаимного товарооборота до $5 млрд к 2025 году. По итогам 2020 года российско-сингапурский товарооборот составил $1,68 млрд, по итогам девяти месяцев 2021 года - $1,71 млрд.

О совместных проектах

Перспективным направлением сотрудничества двух стран Чернышенко назвал совместную реализацию климатических проектов и развитие "зеленой" экономики. Например, Сингапур может стать одним из потенциальных рынков для поставок водорода из России, добавил он. Стороны также отметили возможности для сотрудничества в области развития ESG-финансирования. В частности, свои предложения по кооперации сингапурским партнерам представило АО "ДОМ.РФ", отметили в аппарате вице-премьера.

Шанмугаратнам, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Сингапур продвинулись в работе по совместной модернизации российских аэропортов. Сингапур также является входным пунктом для российских компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий в страны АСЕАН. За последнее время "Газпром" серьезно расширил свое присутствие в Сингапуре. Страна заинтересована во взаимодействии с РФ в вопросах развития Арктики, добавил он.

Российский вице-премьер пригласил коллег из Сингапура принять участие в Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в апреле следующего года в Санкт-Петербурге, а также в 25-м Петербургском международном экономическом форуме и 7-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В рамках заседания были подписаны двусторонние документы. В частности, меморандум о взаимопонимании между российской компанией "Спортмастер" и сингапурской NextEvo о совместной разработке устойчивых тканей из растительных материалов для производства одежды, сообщили в аппарате вице-премьера.