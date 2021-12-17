Титов считает, что повышение ставки ЦБ может существенно затормозить рост экономики России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Повышение ставки ЦБ не приведет к снижению инфляции, при этом может существенно затормозить рост экономики, заявил в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Совет директоров Банка России 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. Таким образом, она достигла максимума с осени 2017 года.

"Мы много раз говорили, что повышение ставки не приведет к снижению инфляции, а рост экономики может затормозить весьма существенно. Особенно сектора, связанные с производством, зависимые от заемного капитала", - сказал Титов, комментируя повышение ключевой ставки. По его словам, использование устаревших рецептов в современных условиях "просто не работает".

"Совершенно понятно, что законы экономики - это отнюдь не законы физики. Только за последние полвека определяющие факторы в экономике менялись минимум пару раз. Еще 15 лет назад в учебниках было написано именно так, но сейчас эти учебники безнадежно устарели. Впрочем, даже в старых учебниках было определено, что инфляция неоднородное явление. Бывает, допустим, не только инфляция спроса, но и инфляция издержек. В нашем случае инфляция спроса в основном зависит от спроса внешнего", - заметил бизнес-омбудсмен.

Он уточнил, что это рост мировых цен на зерно, металлы, нефть, газ и так далее. "Тут бороться путем давления на спрос внутренний совершенно бесполезно. Более серьезное влияние на внутренние процессы у нас сегодня оказывает классическая инфляция издержек, когда рост цен определяет рост издержек производства. Цены на металлы выросли на 20-30%, древесина подорожала на 100%, и по-прежнему растут в цене газ, электроэнергия, вода. И к этому всему мы еще добавляем рост стоимости денег", - пояснил Титов.

По его данным, средняя ставка кредита в России уже 8-10%, в то время как в США - 3,54%, Китае - 4,35%, в Малайзии - 3,9%. "Да и налоговая нагрузка [на бизнес] у нас выше - 45% от прибыли. Собственно, именно поэтому перманентное повышение ставки ЦБ у нас отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции", - заключил уполномоченный.