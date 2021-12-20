Время не бояться: почему крупному бизнесу пора переходить на облака

Как облачные технологии позволяют крупным компаниям сократить расходы и повысить информационную безопасность и почему многие опасения, связанные с переходом в облако, попросту напрасны

Цифровизация - неотъемлемая часть информационной эпохи, в которой мы живем. Удивительно, но она захлестнула даже такую относительно консервативную сферу, как искусство: цифровые оригиналы картин продаются на аукционах за баснословные деньги. Что говорить о бизнес-среде, в которой всегда побеждает тот, кто раньше других начинает использовать самые практичные, а главное эффективные технологические решения? Один из столпов цифровой трансформации - облачные технологии. За рубежом востребованные "облака для бизнеса" предлагают практически все IT-гиганты. До России этот тренд по ряду причин дошел чуть позже, но зато приживается очень быстро.

Так, МегаФон провел большое исследование Cloud Index, в котором приняли участие несколько сотен российских компаний разного масштаба. Согласно результатам, сразу 82% компаний считают использование облаков основным драйвером роста уровня цифровизации, а 45% отмечают, что цифровая трансформация - важная часть общей стратегии развития. При этом, пожалуй, именно крупному бизнесу облака нужнее всего: у больших компаний выше требования к инфраструктуре, ее надежности, защищенности, безопасности. Это выгодно Переход на облачные технологии напрямую связан как с ростом ключевых показателей и сокращением расходов, так и с повышением производительности труда, качества обслуживания клиентов и оптимизацией IT-процессов.

Это "практические" причины растущего интереса к облачным технологиям со стороны крупного бизнеса. Но главное - облачные технологии универсальны. В облаке можно развернуть полноценную виртуальную IT-инфраструктуру (IaaS), осуществлять вычисления на высокопроизводительных графических чипах (без них, например, немыслимо быстрое обучение нейросетей), работать в средах разработки машинного обучения, а еще хранить и резервировать данные и запускать корпоративные почтовые серверы. Если компания хочет масштабировать свой бизнес, ей в любом случае придется масштабировать и свою IT-инфраструктуру, а это огромные траты как на закупку очень дорогого оборудования, так и на наем высококвалифицированных, а главное высокооплачиваемых инженеров и программистов. Очень часто бизнес закупает серверы "с запасом", и существенная часть мощностей в итоге просто никак не используется. А ведь есть еще и траты на электроэнергию… Это лишние расходы, которые можно было легко оптимизировать.

Современные облака для бизнеса - это полноценный сервис. Компании просто платят деньги за готовое, оттестированное решение, а все заботы по его поддержанию - защите, актуализации и обслуживанию - берет на себя провайдер. Это не только выгодно, но и удобно, что особенно ярко проявилось в пандемию, когда у многих компаний возникла необходимость перевести большую часть своих сотрудников на удаленку. Так, именно благодаря облачной инфраструктуре МегаФону удалось всего за два дня отправить полноценно работать из дома 14 тысяч человек Александр Осипов руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона

А еще в облако можно перенести как всю инфраструктуру, так и отдельные приложения. Согласно исследованию Cloud Index, большинство компаний (54%) с высоким уровнем цифровизации использует облачные решения по модели SaaS и считает наиболее важными облачными сервисами доступ к бизнес-приложениям (ЭДО, CRM, ERM, SCM и почте для бизнеса), а также файловые хранилища для работы с документами.

Помимо этого, компании обращаются за помощью к облачным провайдерам для организации работы облачных серверов и хранилищ, защиты от DDoS-атак и шифрования каналов связи. Любопытно, что, согласно исследованию, более 30% компаний мигрировали в облака, имея довольно новое оборудование и актуальное ПО. Это говорит о высокой ценности облачной инфраструктуры для бизнеса и глубоком понимании компаниями ее возможностей. Это безопасно Какими бы удобными и выгодными ни были облачные технологии, все так или иначе упирается в вопрос безопасности. Опасения многих компаний, особенно государственных или аффилированных с государством, можно понять: со стороны кажется, что облачный провайдер получает доступ к критически важной конфиденциальной информации своих клиентов. Кроме того, провайдер один, а клиентов много. Вдруг их данные перепутаются? Да и вообще, ЦОД стоит непонятно где, а сервер вот он, прямо в офисе… На самом деле эти опасения напрасны. Во-первых, провайдер обеспечивает неприкосновенность данных. Он предоставляет оборудование, проводит его техобслуживание, а также отвечает за точную работу виртуальной инфраструктуры. То же самое касается и данных разных клиентов: они разделены и на физическом, и на программном уровне и никоим образом не могут ни перепутаться, ни смешаться.

Во-вторых, даже если каким-то чудом кто-то проникнет в ЦОД и украдет диск с данными, то он получит лишь разрозненный массив данных, поскольку информация заказчиков хранится не на каком-то условном HDD - она распределена между множеством накопителей. В-третьих, провайдер по договору обязан обеспечить доступность облачных ресурсов в 99,95%. То есть, если сервисы будут недоступны больше чем полчаса в месяц, он выплатит клиенту компенсацию. При желании в договоре можно прописать даже более жесткие сроки. Полную отказоустойчивость в современном мире обеспечить невозможно в принципе, но при использовании облаков ответственность за гипотетические сбои можно смело переложить на провайдера. Ну и в-четвертых, сегодня надежность облаков можно легко подтвердить сертификатами. Самые известные из них - сертификаты ISO, PCI DSS, ФСТЭК России и ФСБ России. Если провайдер может предоставить их по требованию клиента, ему точно можно доверять. Что предлагает МегаФон "МегаФон Облако" - это целый комплекс облачных решений для задач практически любого типа. У компании более 15 сертифицированных и построенных на Hi-End оборудовании ЦОДов по всей стране. Общая емкость платформы - более тысячи серверов. Георезервирование между ЦОДами практически гарантирует высокую отказоустойчивость. Платформа запущена в прошлом году, но уже сейчас с ней работают лидеры российского IT-рынка.