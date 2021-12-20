Время не бояться: почему крупному бизнесу пора переходить на облака

Цифровизация - неотъемлемая часть информационной эпохи, в которой мы живем. Удивительно, но она захлестнула даже такую относительно консервативную сферу, как искусство: цифровые оригиналы картин продаются на аукционах за баснословные деньги. Что говорить о бизнес-среде, в которой всегда побеждает тот, кто раньше других начинает использовать самые практичные, а главное эффективные технологические решения?
Один из столпов цифровой трансформации - облачные технологии. За рубежом востребованные "облака для бизнеса" предлагают практически все IT-гиганты. До России этот тренд по ряду причин дошел чуть позже, но зато приживается очень быстро.
Так, МегаФон провел большое исследование Cloud Index, в котором приняли участие несколько сотен российских компаний разного масштаба. Согласно результатам, сразу 82% компаний считают использование облаков основным драйвером роста уровня цифровизации, а 45% отмечают, что цифровая трансформация - важная часть общей стратегии развития.
При этом, пожалуй, именно крупному бизнесу облака нужнее всего: у больших компаний выше требования к инфраструктуре, ее надежности, защищенности, безопасности.
Это выгодно
Переход на облачные технологии напрямую связан как с ростом ключевых показателей и сокращением расходов, так и с повышением производительности труда, качества обслуживания клиентов и оптимизацией IT-процессов.
Это "практические" причины растущего интереса к облачным технологиям со стороны крупного бизнеса.
Но главное - облачные технологии универсальны. В облаке можно развернуть полноценную виртуальную IT-инфраструктуру (IaaS), осуществлять вычисления на высокопроизводительных графических чипах (без них, например, немыслимо быстрое обучение нейросетей), работать в средах разработки машинного обучения, а еще хранить и резервировать данные и запускать корпоративные почтовые серверы.
Если компания хочет масштабировать свой бизнес, ей в любом случае придется масштабировать и свою IT-инфраструктуру, а это огромные траты как на закупку очень дорогого оборудования, так и на наем высококвалифицированных, а главное высокооплачиваемых инженеров и программистов. Очень часто бизнес закупает серверы "с запасом", и существенная часть мощностей в итоге просто никак не используется. А ведь есть еще и траты на электроэнергию… Это лишние расходы, которые можно было легко оптимизировать.
А еще в облако можно перенести как всю инфраструктуру, так и отдельные приложения. Согласно исследованию Cloud Index, большинство компаний (54%) с высоким уровнем цифровизации использует облачные решения по модели SaaS и считает наиболее важными облачными сервисами доступ к бизнес-приложениям (ЭДО, CRM, ERM, SCM и почте для бизнеса), а также файловые хранилища для работы с документами.
Помимо этого, компании обращаются за помощью к облачным провайдерам для организации работы облачных серверов и хранилищ, защиты от DDoS-атак и шифрования каналов связи. Любопытно, что, согласно исследованию, более 30% компаний мигрировали в облака, имея довольно новое оборудование и актуальное ПО. Это говорит о высокой ценности облачной инфраструктуры для бизнеса и глубоком понимании компаниями ее возможностей.
Это безопасно
Какими бы удобными и выгодными ни были облачные технологии, все так или иначе упирается в вопрос безопасности. Опасения многих компаний, особенно государственных или аффилированных с государством, можно понять: со стороны кажется, что облачный провайдер получает доступ к критически важной конфиденциальной информации своих клиентов. Кроме того, провайдер один, а клиентов много. Вдруг их данные перепутаются? Да и вообще, ЦОД стоит непонятно где, а сервер вот он, прямо в офисе…
На самом деле эти опасения напрасны. Во-первых, провайдер обеспечивает неприкосновенность данных. Он предоставляет оборудование, проводит его техобслуживание, а также отвечает за точную работу виртуальной инфраструктуры. То же самое касается и данных разных клиентов: они разделены и на физическом, и на программном уровне и никоим образом не могут ни перепутаться, ни смешаться.
Во-вторых, даже если каким-то чудом кто-то проникнет в ЦОД и украдет диск с данными, то он получит лишь разрозненный массив данных, поскольку информация заказчиков хранится не на каком-то условном HDD - она распределена между множеством накопителей.
В-третьих, провайдер по договору обязан обеспечить доступность облачных ресурсов в 99,95%. То есть, если сервисы будут недоступны больше чем полчаса в месяц, он выплатит клиенту компенсацию. При желании в договоре можно прописать даже более жесткие сроки. Полную отказоустойчивость в современном мире обеспечить невозможно в принципе, но при использовании облаков ответственность за гипотетические сбои можно смело переложить на провайдера.
Ну и в-четвертых, сегодня надежность облаков можно легко подтвердить сертификатами. Самые известные из них - сертификаты ISO, PCI DSS, ФСТЭК России и ФСБ России. Если провайдер может предоставить их по требованию клиента, ему точно можно доверять.
Что предлагает МегаФон
"МегаФон Облако" - это целый комплекс облачных решений для задач практически любого типа. У компании более 15 сертифицированных и построенных на Hi-End оборудовании ЦОДов по всей стране. Общая емкость платформы - более тысячи серверов. Георезервирование между ЦОДами практически гарантирует высокую отказоустойчивость. Платформа запущена в прошлом году, но уже сейчас с ней работают лидеры российского IT-рынка.
Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами.
При подключении услуг можно выбрать импортозамещенное оборудование и ПО, что важно для заказчиков из госсектора. Вся информация хранится на территории России. Платформа "МегаФон Облако" аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам, по наиболее высокому уровню К1.
"Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения", - пояснил Александр Осипов.