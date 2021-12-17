Загрузка курортов Кавказских Минеральных Вод на новогодние праздники достигла 100%

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Загрузка санаториев и гостиниц Кавказских Минеральных Вод (КМВ) на Ставрополье на новогодние каникулы составляет 100%. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края по итогам рабочей встречи главы региона Владимира Владимирова с и.о. зампреда правительства Ставрополья Денисом Давыдовым.

"Обсуждена загрузка курортов Кавказских Минеральных Вод на предстоящих праздниках. Как отметил вице-премьер, санатории и гостиницы на это время заполнены на 100%, при этом спрос на отдых на КМВ на январских выходных продолжает расти. Глава края подчеркнул, что это лишь актуализирует стоящие перед курортной отраслью задачи по расширению санаторно-гостиничного фонда", - говорится в сообщении.

Эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье включает в себя четыре города-курорта: Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки. По информации Минтуризма края, на Ставрополье насчитывается более 590 гостиниц, отелей и санаториев. На курортах Кавказских Минеральных Вод работают 120 специализированных санаториев и пансионатов.