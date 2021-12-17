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Набиуллина посоветовала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров

Глава Банка России отметила, что повышение ключевой ставки до 8,5% годовых делает депозиты более привлекательными

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала худшими импульсивные финансовые решения и посоветовала не инвестировать под влиянием чужих советов и чужого примера. Такое мнение она высказала на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

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"Скажем так, худшие финансовые решения - это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Поэтому нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов", - отметила она.

При этом Набиуллина добавила, что сегодняшнее повышение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт (до 8,5% годовых) делает более привлекательными депозиты, как форму сбережений. "Депозиты снова становятся выгодными, мы видим, что ставки уже не съедаются инфляцией, как это было некоторое время назад", - указала она.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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