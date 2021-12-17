Стамбульская биржа дважды временно приостановила операции после падения индекса на 5%

АНКАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Стамбульская биржа в пятницу в автоматическом режиме дважды приостанавливала торги ценными бумагами после волны продаж, обрушивших основной индекс BIST100. Об этом говорится с распространенном заявлении руководства биржи.

Остановка торгов произошла за несколько часов до планового закрытия биржи. "По состоянию на 16:24 (совпадает с мск) была активирована автоматическая система. Сделки были временно приостановлены по всем направлениям фондовой биржи: по сделкам с акциями, фьючерсами и опционами, а также на торгах репо с акциями и долговыми бумагами", - говорится в заявлении биржи. Аналогичное процедура была повторена в 16:54.

Как сообщает газета Dunya, начиная с 15:20 индекс BIST100 начал падение с уровня 2,380 и за час потерял 220 пунктов. В итоге до первого включения системы остановки торгов индекс упал на 5%. После возобновления сделок падение продолжилось, и сейчас индекс теряет почти 7% за сутки.

Такая ситуация на бирже развернулась на фоне продолжающегося резкого падения турецкой лиры. На данный момент она потеряла около 8% к доллару с начала торгов утром. Курс вырос до 16,8 лиры за доллар, что является очередным историческим рекордом для турецкой валюты. В связи с этим Центробанк предпринял уже пятую за последние две недели валютную интервенцию, которая пока не помогла изменить ситуацию.