Доработка QR-кодов и грядущая трансформация экономики. О чем говорил Путин на съезде РСПП

Баланс между ограничениями из-за пандемии и устойчивостью экономики должен соблюдаться, поэтому резонансный законопроект о QR-кодах в общественных местах следует доработать. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства рассказал о готовности Москвы делиться вакциной "Спутник Лайт" с другими странами, заверил крупный бизнес в стремлении правительства, несмотря на ряд вынужденных шагов, сохранять налоговую стабильность и напомнил, что Россию после пандемии ждет период масштабной трансформации во всех сферах.

ТАСС собрал ключевые тезисы президента.

Об "омикроне"

"Еще непонятны последствия [распространения "омикрона"]. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди им переболеют". Однако уже очевидно, что "омикрон" быстрее распространяется: "Поэтому требования к ревакцинации повышаются".

"Наш "Спутник V" <...> работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые в мире вакцины. В течение нескольких ближайших дней специалисты дадут окончательную оценку, но похоже, что так".

О вакцинах для других стран

Россия может выделить свои вакцины другим государствам, в том числе европейским, "если, конечно, у них есть такая необходимость и желание": "Спутник Лайт" для тех стран, которые хотели бы его использовать для бустерной вакцинации, мы готовы предоставить, у нас наработан достаточный объем для того, чтобы мы могли поделиться с другими странами".

О QR-кодах в общественных местах

"Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательное требование такого сертификата на транспорте - в самолете или поезда - был снят с рассмотрения Думы. Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест <...>, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки".

Проект необходимо доработать правительству вместе с парламентом, объединениями работодателей, представителями гражданского общества: "Закон должен быть четким, ясным и понятным".

Кроме того, необходимо обеспечить технологическую готовность системы: "Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности".

О росте без паузы и масштабной трансформации

Российская экономика восстановилась после пандемии к середине 2021 года, но теперь "нужно, что называется, без паузы добиться перехода к долгосрочному качественному росту": "Для этого у нас есть солидные и государственные ресурсы, и хороший потенциал бизнеса, прежде всего у флагманов нашей экономики".

После пандемии страну ждет новый этап: "Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни, это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей".

Об экологической повестке

"Мы не должны идти на поводу всех тех предложений, которые формулируют наши партнеры, скажем, в той же Европе. Цель-то в чем? Сохранить экологию, сохранить природу, а не в том, чтобы создать кому-то наилучшие конкурентные условия".

"Все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения своих конкурентных преимуществ, должны встречать с нашей стороны определенную реакцию. И мы, конечно, будем это делать".

Вместе с тем крупный бизнес не должен откладывать решение экологических проблем: "У нас лимит времени исчерпан, нужно добиваться результатов". У властей нет цели душить экономику и промышленность ради решения этих задач, но следует исходить в том числе "из чувства ответственности за будущее поколение с точки зрения сохранения климата, это очевидные вещи".

О налоговой стабильности

"Коллеги в правительстве понимают, что они должны по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки [на бизнес], будут из этого исходить, будут стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства". Некоторые шаги, такие как увеличение налоговой нагрузки на "нефтянку" и другие отрасли, они были вынуждены предпринять, и "ясно, с чем это связано, - с текущей конъюнктурой".

О том, нова ли для России тема ESG

"По сути, речь [в ESG] идет о том, что в России уже давно называется социальной ответственностью бизнеса. Для нас здесь ничего удивительного, неожиданного и нового-то нет".

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