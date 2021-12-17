Пекин отверг обвинения США в создании напряженности в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Пекин отвергает провокационные обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в создании напряженности в Тайваньском проливе. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

"Руководствуясь дурными намерениями использовать Тайвань для давления на материковый Китай и помешать воссоединению и национальному обновлению Китая, некоторые представители США ложно обвинили Пекин в создании напряженности в Тайваньском проливе", - заявил представитель КНР.

В ходе визита в Индонезию в середине месяца госсекретарь США заявил об обеспокоенности политикой Китая в Юго-Восточной Азии. Госсекретарь добавил, что "агрессивные действия Пекина угрожают свободному движению товаров в регионе на $3 трлн ежегодно".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.