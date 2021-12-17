Эксперт: дополнительное финансирование кино позволит повысить качество проектов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Господдержка имеет огромное значение для развития отечественного кино, дополнительное финансирование отрасли в размере 5,5 млрд рублей в 2022 году будет способствовать повышению качества проектов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС продюсер Сергей Сельянов.

О дополнительной поддержке киноиндустрии Мишустин сообщил в ходе заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Он уточнил, что 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительских картин, 1,5 млрд выделят Минкультуры.

"Государственная поддержка имеет огромное значение для развития российского кино. Это мощное плечо, потому что если у производителя есть 30-40% государственных средств, то с высокой долей вероятности он сможет привлечь и частные деньги. В результате получается цифра, с которой можно соответствовать нынешнему уровню", - сказал Сельянов.

Он напомнил, что сумма госфинансирования кино не менялась с 2010 года, а цены за это время выросли, поэтому дополнительное финансирование будет очень своевременным. "Благодаря этой поддержке мы можем не провалиться, поскольку финансирование стало недостаточным для достижения задач, которые перед нами стоят. А качество проектов мы будем повышать, будем соответствовать", - заключил продюсер.