Власти РФ не будут увеличивать число регионов для тестирования онлайн-торговли алкоголем

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти РФ не планируют расширять географию эксперимента по онлайн-торговле алкоголем, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Пока нет, пока не планируем", - сказал он.

Ранее Минфин предложил с 1 января 2022 года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Сроки проведения определит правительство РФ.

Эксперимент планируется запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. При этом правительство может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю отечественного вина, в рамках эксперимента.

В октябре заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о переносе начала эксперимента на 31 марта 2022 года.