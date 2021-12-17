Таможенная подкомиссия одобрила введение ежегодной квоты на экспорт зерновых

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила в пятницу предложение Минсельхоза о применении тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Квота на пшеницу в 2022 году составит 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу - 3 млн тонн совокупно, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Механизм и сроки применения квоты аналогичны тем, что действовали в текущем году. Эта мера вводится с 15 февраля по 30 июня. Вне квоты будет действовать ставка в размере 50%, но не менее €100 за 1 тонну. Внутри квоты по-прежнему будет применяться "плавающая" пошлина, зависящая от динамики мировых цен на данную продукцию", - говорится в сообщении МЭР.

При распределении квоты между участниками внешней торговли планируется использовать исторический метод, чтобы сохранить сложившиеся внешнеторговые связи между экспортерами из РФ и иностранными потребителями зерновых, уточнила пресс-служба МЭР. Кроме того, подкомиссия приняла решение точечно скорректировать механизм расчета ставок "плавающей" пошлины для "дополнительной защиты внутреннего рынка в случае резкого повышения мировых цен на зерновые".

"Меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности РФ, а также на ограничение роста внутренних цен на основные зерновые культуры, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей в России и в странах ЕАЭС", - говорится в сообщении.