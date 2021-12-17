"Магнит" выплатит 29,9 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Акционеры ретейлера "Магнит" утвердили выплату 29,9 млрд рублей дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении компании.

Срок выплаты дивидендов - до 21 января 2022 года для номинальных держателей, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 11 февраля 2022 года, отмечается в сообщении.

Акционерный капитал "Магнита" разделен на 101 млн 911 тыс. акций. По данным на 7 декабря 2021 года, размещенным на сайте ретейлера, 29,2% акций "Магнита" владеет Marathon Group, 3,9% - АО "Тандер", остальные (66,7%) находятся в свободном обращении. По итогам 2020 года компания выплатила 49,9 млрд рублей дивидендов.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким.