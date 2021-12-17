В период новогодних праздников из Пулково будет доступно 30 зарубежных направлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Число доступных для пассажиров международных направлений из аэропорта Пулково в новогодние праздники достигнет 30. Однако в некоторых странах все еще сохраняются особые санитарно-эпидемиологические ограничения, связанные с допуском российских граждан, сообщили в пятницу в пресс-службе управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года для туристов из Санкт-Петербурга будут доступны 30 международных направлений. Полететь на пляжный отдых можно в Варадеро (Куба), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Ла-Роману (Доминикана), Мале (Мальдивы), Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет). Любители гор могут отправиться в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Бишкек и Ош (Киргизия), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Софию (Болгария), Ташкент и Навои (Узбекистан)", - рассказали в пресс-службе.

Также из петербургского аэропорта будут доступны рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, в сербский Белград, венгерский Будапешт, молдавский Кишинев, в Ларнаку и Пафос на Кипре, в Минск, Нур-Султан, а также в узбекские Бухару, Самарканд, Карши, Наманган и Ургенч.

В управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" рекомендуют перед бронированием билетов ознакомиться с действующими эпидемиологическими правилами пересечения государственных границ стран прибытия.