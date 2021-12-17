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Huyndai вложит 36 млрд рублей в производство на мощностях завода GM в Санкт-Петербурге

В ноябре 2021 года сообщалось, что компания планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году

ТАСС, 17 декабря. Автоконцерн Hyundai вложит 36 млрд рублей в новое производство на мощностях бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, дополнительные инвестиции были одобрены на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

"Компания Hyundai планирует запустить новое производство на мощностях завода GM в Петербурге, дополнительные инвестиции в размере 36 млрд рублей. были одобрены на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам 17 декабря", - сказали в пресс-службе комитета.

В ноябре 2021 года сообщалось, что компания планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году.

Завод General Motors открылся в Санкт-Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 г. на предприятии выпускались Chevrolet Cruze и Opel Astra, на нем также велась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

С 1 июля 2015 г. GM полностью остановил и законсервировал производство на российской площадке. В декабре 2020 г. глава PR-отдела Hyundai сообщил о закрытии сделки по приобретению завода General Motors.

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