Медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении RT

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на директора медиаагентства Берлин-Бранденбург Еву Флеккен.

По оценке ведомства, RT запустил онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в ФРГ. "В этой связи мы начали официальное расследование", - заявила агентству Флеккен, указав на то, что у организаторов программы "есть до конца года время, чтобы заявить о своей позиции". Как пишет ДПА, по итогам может быть вынесено решение о запрете вещания или даже наложен штраф в размере до полумиллиона евро.