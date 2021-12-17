Регионам рекомендовали разработать программы модернизации инфраструктуры сроком на 5 лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Программы модернизации инфраструктуры и дорожной сети сроком до пяти лет необходимо разработать в регионах РФ до конца года. Такие рекомендации были даны по итогам заседания Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), сообщили ТАСС в АИРР в пятницу.

"По итогам заседания Набсовета регионам рекомендовали разработать трехлетние и пятилетние программы по модернизации инфраструктуры, в том числе дорожной сети в рамках своего региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что срок исполнения рекомендаций - до конца года.

Кроме того, Минэкономразвитию рекомендовано до конца года представить предложения по увеличению числа агломераций в стране. Также министерству вместе с Минстроем и АИРР необходимо подготовить предложения по изменениям в нормативно-правовые акты, которые помогут развитию агломераций в стране.