Минпромторг предложил увеличить экспорт карбамида до 280 тыс. тонн сверх квоты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил увеличить с 1 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года включительно экспорт карбамида до 280 тыс. тонн сверх квоты. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 февраля 2022 года по 31 мая 2022 года включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, удобрений азотных (коды 3102 10 100 0 и 3102 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, карбамид - прим. ТАСС) в объеме 280 тыс. тонн", - говорится в проекте постановления "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 3 ноября 2021 года № 1910".

Правительство ввело квоты на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Для азотных удобрений они установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн. Минпромторг ранее распределил квоты на экспорт.