Парламент Кипра утвердил госбюджет на 2022 год

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Республики Кипр вечером в пятницу утвердила государственный бюджет страны на будущий год, доходная часть которого составляет €9,7 млрд, а расходная - 9,9 млрд. Об итогах голосования стало известно из телетрансляции на сайте однопалатного кипрского парламента.

Бюджет, общий объем расходов которого на 4% меньше сметы уходящего года, поддержали в общей сложности 30 депутатов, представляющие правящую правоцентристскую партию "Демократический сбор" (ДИСИ), центристскую и проэллински ориентированную Демократическую партию (ДИКО), которая считается третьей политической силой в стране, и Демократический фронт (ДИПА), созданный группой парламентариев, ранее отколовшихся от ДИКО и ныне тяготеющих к ДИСИ.

Среди 25 депутатов, отклонивших бюджет, были представители Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), находящейся на левом фланге политического спектра страны и являющейся главной оппозиционной силой острова, Движения за социал-демократию (ЭДЭК), Партии "зеленых" и ультраправого Национального народного фронта (ЭЛАМ).

Дебаты по вопросу об утверждении госбюджета на 2022 год продолжались три дня, во время которых оппозиционным партиям удалось добиться принятия парламентом около половины из 96 предложенных поправок к изначальному варианту бюджета, который был внесен в Палату представителей правительством страны, сформированным ДИСИ.